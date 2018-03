Steinheim-Höpfigheim Es liegt vieles im Argen im Steinheimer Ortsteil

Maren Weinberger (SPD) fragte nach dem Zustand der Spielplätze. Speziell in der Backhausstraße gebe es einige „heftige Kanten“ am Sandplatz. Im Rahmen der jährlichen Begehung werde der Bauhof sich dies anschauen, versprach Bürgermeister Thomas Winterhalter. Was aus der geplanten BMX-Bahn vor der Melchior-Jäger-Halle geworden sei, wollte Helmut Dambach (CDU) wissen. Wegen der Haftungspflicht könne die Stadt die Bahn nicht einrichten, bedauerte der Bürgermeister. „Das wird von der Versicherung her nicht möglich sein. Das ist traurig, aber es geht nicht“, so Winterhalter. Man versuche nun, dass ein Verein das Gelände einrichte und betreue, so Ortsvorsteher Roland Heck. „Wir geben da nicht auf!“