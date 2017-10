Steinheim-Höpfigheim Die schwäbische Küche mit passendem Wein zelebriert

Am frühen Freitagabend waren bereits an die 40 Plätze in der Vinothek gut besetzt, und die Gäste ließen es sich schmecken. Maultaschen in der Brühe, liebevoll angerichtet bis hin zum frischen Schnittlauch, Gaisburger Marsch, Pilzrahmragout, Linsen mit Spätzle, Sauerbraten nach Omas Rezept oder ein Zwiebelrostbraten – da fiel manchem die Auswahl schwer. Zumal, betonte Benjamin Schütz, der zusammen mit seiner Schwester Lisa das Weingut leitet, alles selbst gekocht ist. Hauptverantwortliche dafür ist Mutter Anneliese Schütz, doch ohne die Zuarbeit von anderen Familienmitgliedern, die Oma eingeschlossen, die fürs Kartoffelschälen und den Kartoffel­salat zuständig ist, wäre das nicht möglich. Immerhin ist Platz für rund 80 Gäste – 50 in der Vinothek, weitere 30 in der Wein­stube – vorhanden.

Die Genusstage waren in diesem Jahr bereits die fünfte Veranstaltung dieser Art, wobei es kulinarisch immer um ein anderes Thema geht – vom Frühlingserwachen mit Spargel und Wein bis zu mediterranen Köstlichkeiten im Sommer. Vor allem jedoch, sagt Benjamin Schütz, geht es darum, dass die Besucher in geselliger und wein­seliger Atmosphäre die Weine und ihre ­Erzeuger kennenlernen. „Deshalb laufe ich auch hier mit der Bedienungsschürze herum“, schmunzelte er. Auch Fragen zum Wein dürfen gern gestellt werden. Weinempfehlungen gibt es aber auch schon schriftlich auf der Speisekarte, darüber ­hinaus werden verschiedene Spitzenweine angeboten. Viele der Gäste kämen ein oder zwei Wochen später und würden noch ­Weine kaufen, die ihnen gut geschmeckt hätten, berichtete der junge Winzer.