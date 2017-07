Steinheim-Höpfigheim Anwohner bekommen Baulärm statt Verkehr

Die Anwohner nehmen es gelassen und genießen die relative Ruhe: Baulärm statt Verkehr. „Es ist halt 40 Jahre nichts gemacht worden, das war uns schon klar, dass die Straße irgendwann mal dran ist“, meint ein Bewohner, der sein Haus am Ortsende trotz der Baustelle noch bequem anfahren kann. Was sich aber noch ändern wird: Die Sperrung der Hauptstraße erfolgt in Abschnitten, es wird daher teilweise nur noch eine fußläufige Verbindung zu den Häusern möglich sein. Über die Gartenstraße und die Straße Im Wiesental sollen die Gebäude aber erreichbar sein. Es habe schon Beschwerden gegeben, berichtet der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter. „Es gefällt halt nicht jedem, wenn man Umwege in Kauf nehmen muss.“ Die Umleitungen seien vom Landratsamt ausgeschildert worden, bemerkt der Steinheimer Schultes noch, da die Zuständigkeit bei der Sperrung einer Kreisstraße nicht bei der Kommune liege. Der Häckselplatz sei weiterhin über einen Feldweg zugänglich, betont Winterhalter. Auch hier habe es Anfragen und Verunsicherung gegeben. „Das haben wir aber schnell geklärt.“

Auch der überörtliche Verkehr muss Umwege in Kauf nehmen, weil der Landkreis auf einem Teilabschnitt der Kreisstraße 1611 zwischen der Abzweigung Mundelsheim und dem Höpfigheimer Ortseingang die Fahrbahndecke erneuert. Wer nicht über Großbottwar oder Steinheim fährt, muss die Route über Murr nehmen, was am 2,3 Meter hohen Höpfigheimer Torturm schon zu abenteuerlichen Szenen geführt hat. So hat mancher ortsfremde Bus- oder Lastwagen-Fahrer probiert, zentimeterweise durch den Torbogen zu rangieren und musste dann wieder zurückstoßen, was nicht gerade zur Verkehrsentlastung beiträgt.