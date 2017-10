Steinheim-Höpfigheim Anschluss von Höpfigheim soll geprüft werden

Daher ist die Stadt Steinheim an den Zweckverband Gruppenklärwerk Häldenmühle mit dem Anliegen heran-getreten, einen Anschluss der Kläranlage Höpfigheim mit 3300 Einwohnerwerten (EW) zu prüfen. „Es handelt sich nur um einen Prüfauftrag“, stellt der Steinheimer Kämmerer Martin Pauleit klar. „Die Höpfigheimer Kläranlage ist funktionstüchtig, und es geht nicht darum, dass wir diese vorschnell aufgeben wollen.“

Gleichwohl gebe es in den nächsten zehn bis 15 Jahren einen gewissen Sanierungsbedarf. In Höpfigheim stehen langfristig Investitionen an, zum Beispiel beim Nachklärbecken. „Das ist noch gar nicht genau untersucht“, wehrt Pauleit die Frage zu konkreten Zahlen ab. Ebenso wenig könne man abschätzen, was das Pumpen des Abwassers über den Berg hinweg zum nächsten Anschlusspunkt bei den Kreuzwegäckern kosten würde. „Das müsste alles untersucht werden, von der Leitungsführung bis hin zu den Kosten.“