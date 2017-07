Steinheim/Heilbronn Noch sind Fragen im Fall der Kindstötung offen

Die Chance, ein umfassendes Geständnis abzulegen, hat die 30-Jährige am kommenden Dienstag, wenn auch das psychologische Gutachten über die Schuldfähigkeit der Täterin auf den Tisch kommt. „Wir haben schon sehr viel erfahren, es gibt aber immer noch ein paar Punkte, die zu hinterfragen sind“, erklärte der Richter am Ende des zweiten Verhandlungstages. Zuvor hatte er erneut versucht, mit der Angeklagten ins Gespräch über ihre Tat zu kommen. Die 30-Jährige konnte sich aber nicht erinnern, wie lange sie im Badezimmer war, wieso sie das Baby schließlich zum Wäschekorb in die hinten gelegene Waschküche brachte und ob der Säugling schon tot war, als sie ihn dorthin trug.

Fest steht aber, dass die Frau durch eins der beiden Kinderzimmer gehen musste, um überhaupt in die Waschküche zu gelangen. Das bestätigte die Angeklagte, nachdem der Richter diejenigen befragt hatte, die an dem Morgen gegen 7 Uhr kamen, um Hilfe zu leisten oder – im Falle der Polizei – die Umstände des Kindestodes zu untersuchen. „Hatten Sie das Gefühl, dass er noch lebte?“, fragte der Richter die Mutter, die jedoch tränenerstickt keine Antwort mehr geben wollte. Jetzt soll unter Vermittlung des psychologischen Gutachters am Dienstagmorgen eine erneute Befragung – unter Umständen in der Zelle des Gerichts – stattfinden.