Steinheim/Heilbronn Mutter hat ein Doppelleben geführt

Steinheim/Heilbronn - In welcher seelischen Verfassung war die Mutter, die in der Nacht zum 17. Februar ihr neugeborenes Kind in der Steinheimer Wohnung erstickte? Auch am dritten Verhandlungstag wich die angeklagte 30-Jährige der Befragung durch den Richter Roland Kleinschroth aus – was dieser mehrfach bedauerte. Zwar hatte die Frau am ersten Tag vor dem Landgericht ihre Tat gestanden – und dabei Verzweiflung und Angst als Motive für die lange verheimlichte Schwangerschaft genannt –, doch scheinen die offenbar gewerblichen Kontakte zu diversen Männern nicht so recht zu der Depressivität zu passen, die das Handeln der Frau in der Nacht stark beeinträchtigt haben könnte.