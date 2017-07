Steinheim/Heilbronn Frau gesteht, ihr Kind erstickt zu haben

Wie es dazu kommen konnte, dass der eigene Lebensgefährte so lange von der Schwangerschaft nichts gemerkt haben soll, war einer der Punkte, die den Vorsitzenden Richter Roland Kleinschroth besonders interessierten. Deshalb befragte er am ersten Verhandlungstag dazu auch den 47-Jährigen. Dieser gab an, tatsächlich lange nichts bemerkt zu haben, da seine Partnerin auch zu dieser Zeit durchaus schlank erschien. Sexuell habe er kaum mit ihr verkehrt, sagte er auf Nachfrage. Über die Schwangerschaft sei es erst wenige Wochen zuvor zu einem emotionalen Gespräch gekommen. Dabei habe er offen gelassen, ob er weiter mit seiner Lebensgefährtin zusammenbleiben wolle. Warum die Angeklagte dennoch allein gebären wollte, ist noch ungeklärt.

In der Nacht hatte der Lebensgefährte seine Partnerin nur „Husten“ gehört. Es sei normal, dass sich bei Erkältungen die Partner aus dem Schlafzimmer zurückzögen, so seine Aussage vor Gericht. „Ich bin nachts gegen 1 oder 2 Uhr noch einmal aufgewacht und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist“, sagte er. Erst als er gegen 6.30 Uhr aufgestanden sei, habe er Blutstropfen im Badezimmer und in Blut getränkte Handtücher bemerkt. Er habe seine Lebensgefährtin „käseweiß und schon halb weg“ vorgefunden, die Kinder in die Küche gebracht und per Telefon einen Notruf ausgelöst.

Der Richter Roland Kleinschroth deutete an, dass er auch die weitere familiäre Situation mit den beiden jungen Kindern berücksichtigt. Die Angeklagte, die bereits drei weitere Schwangerschaftsabbrüche hinter sich hat, gab an, schon seit ihrer Kindheit unter Depressionen zu leiden. Man habe ihr immer wieder viel Arbeit aufgelastet, gab die Russlanddeutsche Einblicke in ihre Herkunftsfamilie und ihre beiden gescheiterten Beziehungen, aus der ihre Kinder hervorgingen. Zu wenig Aufmerksamkeit habe auch im Zusammenleben mit ihrem Lebensgefährten in Steinheim eine Rolle gespielt, sodass sie überfordert gewesen sei.

Zu wenig getan habe er wohl, äußerte sich der 47-Jährige über sich kritisch. Er habe jetzt die Kinder weiter bei sich und hoffe, dass das Jugendamt sie bei ihm zusammenleben lasse. „Die Kinder freuen sich auch immer, wenn sie die Mutter sehen.“

Über das Strafmaß können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen gemacht werden, erklärte der Staatsanwalt Marcus Pröbster unserer Zeitung. Für Totschlag sehe die Gesetzgebung fünf bis 15 Jahre Haft vor. Bei einer „verminderten Schuldfähigkeit“ seien es ein bis zehn Jahre. Es könnte aber im Urteil auch zu einer „kompletten Schuldunfähigkeit“ kommen.