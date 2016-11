Steinheim Haus Steinheim passt sich Anforderungen an

Das Haus Steinheim

Es ist kein Zufall, dass die Einrichtung 1963 fernab von Städten und Gemeinden eröffnet wurde. Ziel war, eine ungestörte Lernatmosphäre zu schaffen. So fällt der Blick aus allen sieben Lehrsälen in die Natur. Die Seminare werden vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft durchgeführt. Angeboten werden neben offenen Seminaren, zu denen Firmen einzelne Mitarbeiter anmelden, auch speziell für Unternehmen entwickelte Seminare. Im Mittelpunkt steht meist das Thema Führung. „Das ist unsere Kernkompetenz“, sagt Dieter Schmidtke, Leiter des Hauses. Zudem können Betriebe und öffentliche Institutionen die Räume mieten. Und obwohl es sich um ein Arbeitgeber-Bildungshaus handelt, finden auch Seminare für Betriebsräte statt. „Jeder Arbeitgeber hat ein Interesse daran, dass die Betriebsräte gut ausgebildet sind“, führt Schmidtke aus.

Der Anbau

Erweitert wird das Haus Steinheim in Richtung Westen, also in Richtung der Zufahrtsstraße von Steinheim, dort wo sich Kaisers- und Rohrbach zum Otterbach vereinen. Es entsteht ein Trakt in U-Form, in dem 45 Einzelzimmer, eine Erweiterung des Aufenthaltbereichs, ein Wintergarten sowie für die Abendstunden zwei Bowlingbahnen und ein Billardraum Platz finden. Auf beiden Etagen wird es eine Außenterrasse geben. Anfang des Jahres hatten die Arbeiten begonnen, nun befinden sie sich in den letzten Zügen. „Wir sind dem Zeitplan zwei Wochen voraus und werden zum Jahreswechsel eröffnen können“, sagt Dieter Schmidtke. Die Gästezimmer sind bereits fertig, im Flur sind noch Boden-, Elektro- und Malerarbeiten zu erledigen.

Ursprünglich war vorgesehen, den Anbau auf der Südseite des Hauses an einem Hang entstehen zu lassen. Im Zuge einer ökologischen Untersuchung waren auf dem Gelände aber eine Lurch- und eine Vogelart festgestellt worden, die auf der Roten Liste stehen. „Damit hatte sich das zerschlagen. Die Baumwiese vor dem Gebäude war dann in der Hinsicht ökologisch weniger wertvoll“, erläutert Schmidtke.

Die Sanierung

Bislang finden im Gebäude 50 Gäste Platz, die jeweils in zwölf Quadratmeter großen Einzelzimmern untergebracht werden. Das wird sich bald ändern, denn der Altbau wird im Zuge der Sanierung entkernt und umgebaut. Baubeginn hierfür ist der nächste Mai, laut Planung ist die Sanierung Ende 2017 abgeschlossen. Dann gibt es im Altbau nur noch 25 Einzelzimmer, die aber 21 Quadratmeter groß sind. In Kombination mit dem Neubau wächst die Anzahl der Betten im Haus also von 50 auf 70. Auch der Eingangs- und Aufenthaltsbereich wird modernisiert.

Die neue Ausstattung

Obwohl Hausleiter Dieter Schmidtke bekennt, kein Freund von Fernsehern auf den Zimmern zu sein, so kommt das Haus nicht drum herum, diese einzubauen. „In den Rückmeldungen der Teilnehmer steht seit Jahren, dass alles wunderbar ist, nur die Zimmer seien zu klein und die Fernseher fehlten“, berichtet er. Letzteres war aus gutem Grund der Fall: „Das Haus ist darauf ausgelegt, dass die Menschen miteinander kommunizieren. Das soll natürlich so bleiben, auch wenn wir Fernseher haben werden.“ Schnelles Internet ermöglicht eine Leitung, die direkt durchs Tal verläuft. „In dieser Hinsicht mussten wir auch Lehrgeld bezahlen. Inzwischen sind wir aber im grünen Bereich“, sagt der Geschäftsleiter. Künftig ist das Haus zudem barrierefrei.

Die Zukunft des Hauses

„Die Erweiterung sehe ich als ein wichtiges Signal. Einmal, um diesem Haus mit seinen 28 Mitarbeitern eine Zukunft zu geben. Zum anderen an die Firmen. Sie wissen, dass Mitarbeiter-Fortbildungen gerade in Baden-Württemberg, wo es um Neuentwicklung und Innovation geht, unverzichtbar sind“, so Schmidtke. In der Vergangenheit habe man Firmen teils absagen müssen, da die Kapazität im Haus nicht ausgereicht habe. „Wir werden also weiter gut ausgelastet sein, daran habe ich keinen Zweifel“, sagt der Geschäftsleiter. Um dem veränderten Lernverhalten gerecht zu werden, finden vermehrt auch sogenannte Webinare mit online und mobil gestützten Lernformaten statt, die meist nur zum Auftakt und Abschluss Präsenz vor Ort voraussetzen. Schmidtke: „In diesem Bereich werden wir in den nächsten Jahren noch präsenter werden.“