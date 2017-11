Steinheim/Handball Zu viele Chancen nicht genutzt

Auch nach dem Seitenwechsel blieben viele Möglichkeiten ungenutzt. Die Torhüterinnen beider Mannschaften zeichneten sich wiederholt durch Paraden aus. Die Gäste zeigten sich aber insgesamt etwas treffsicherer und gingen Mitte der zweiten Halbzeit in Führung. In der 48. Minute lag die HG beim 15:20 erstmals mit fünf Toren zurück. Bis zuletzt zeigten die Gastgeberinnen den Willen, noch einmal für eine Wende zu sorgen. Allerdings landeten weiterhin zu viele Würfe neben dem Tor und wurden zu viele Gegentreffer nach Tempogegenstößen kassiert. So mussten sich die Spielerinnen in den grün-schwarzen Trikots am Ende mit 19:24 geschlagen geben.

„Ein Punkt wäre verdient gewesen. Mit fünf Toren fällt die Niederlage aber auf jeden Fall etwas zu hoch aus“, fand HG-Coach Klaus Bender. „Wenn es in der Abwehr bis zum Schluss so gut geklappt hätte wie über weite Strecken des Spiels wäre mehr drin gewesen“, war er sich sicher. „Vor allem haben wir die Anfangsphase der zweiten Halbzeit verpennt. Natürlich ist man nach einer Niederlage enttäuscht. Vieles hat aber auch gut geklappt. In den nächsten Spielen müssen wir eben über die kompletten 60 Minuten konstant spielen“, so Bender. Am kommenden Wochenende erwartet die HG nun Spitzenreiter HB Ludwigsburg. HG Steinheim-Kleinbottwar:

Arndt, Goebel – Bernhardt (2), Bilgin (1), Attaguile (4), Klinger (5/3), Hegendorf (1), Zuddas (1), Schubert (1), Ziegler (3), Sautter, Sturm (1).