Steinheim/Handball Technische Fehler kosten HG-Frauen die Punkte

Eine 32:39-Heimniederlage mussten die Landesliga-Handballerinnen der HG Steinheim-Kleinbottwar am Samstagabend hinnehmen. Gegen die HSG Hohenlohe startete das Team von Trainer Klaus Bender dabei sehr stark und ging durch Janika Sturm früh mit 1:0 in Führung. Danachübernahmen dann zwar die Gäste die Führung, doch hielt die HG lange mit und kam mehrfach zum Ausgleich, zuletzt beim 10:10 durch Anne Schubert in der 14. Minute.

In der Folge kassierten die Steinheimerinnen jedoch vier Gegentreffer in Folge. In dieser Phase leisteten sich die HG-Frauen einige technische Fehler. So kamen nicht mehr alle Pässe bei den Mitspielerinnen an und im Torabschluss klappte Mitte der ersten Halbzeit auch nicht mehr viel. So zogen die Hohenloherinnen bis zur Pause auf sieben Tore zum 23:16 davon. In der Pause fand Klaus Bender dann offenbar die richtigen Worte, denn nach dem Seitenwechsel traten die Gastgeberinnen wieder deutlich souveräner auf. Die Chancen wurden weder effektiver genutzt und Torhüterin Jessica Goebel zeigte mehrere gute Paraden. Bis auf drei Tore kam die HG beim 22:25 durch Merve Bilgin wieder heran. Nach Tempogegenstößen waren aber auch die Gäste immer wieder erfolgreich. Die HG-Damen steckten aber zu keinem Zeitpunkt auf und kamen noch zweimal wieder auf drei Tore heran, zuletzt bei Bilgins Tor zum 26:29 in der 44. Minute. Da in dieser Phase zwei Siebenmeter vergeben wurden, verpasste es das Bender-Team aber, noch näher heran zu kommen. In der Schlussviertelstunde erhöhten die Gäste das Tempo und zogen wieder auf bis zu acht Tore davon. Am Ende hieß es 32:39.