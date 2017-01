Steinheim/Handball Starke Abwehrleistung mit Punkt belohnt

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zogen die Gäste wieder auf drei Tore davon. Mehrfach scheiterten die HG-Angreifer an der kompakten Abwehr des Favoriten. Auf der anderen Seite stand aber auch die Steinheimer Abwehr meist sehr sicher. Auch Tobias Eggers, der in der zweiten Halbzeit im Tor der Steinheimer stand, zeichnete sich wiederholt durch Paraden aus. Mitte der zweiten Hälfte glich Steffen Eckstein zum 18:18 aus. Kurzzeitig schien es, als würde das Engagement der Spieler in den grün-schwarzen Trikots aber doch nicht belohnt, denn nach Tempogegenstoßtreffern lagen sie wieder mit drei Toren zurück. Tobias Eggers ließ aber in den letzten siebeneinhalb Spielminuten keinen Gegentreffer mehr zu. Durch Tore von Robin Kellermann, Tobias Arnold und Sascha Gohl kam die HG Steinheim-Kleinbottwar in der 57. Minute zum 22:22-Ausgleich. Beide Mannschaften verpassten es, in der Schlussphase den Siegtreffer zu erzielen. Entweder waren die Würfe zu unplatziert oder die Torhüter zeigten gute Reaktionen. So blieb es schließlich beim Remis. „Die Mannschaft hat eine sehr gute Defensivleistung gezeigt. Besonders die Torhüter waren ganz stark“, lobte Simon Friedl. „Wir haben uns immer wieder zurückgekämpft und uns den Punkt verdient. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber gegen eine Mannschaft die ebenfalls sehr defensivstark ist, freuen wir uns auch über einen Punkt“, so Friedl weiter . Am kommenden Wochenende ist die HG Steinheim-Kleinbottwar spielfrei, ehe in zwei Wochen mit dem SV Kornwestheim II wieder ein Top-Team der Bezirksliga in der Bottwartalhalle zu Gast ist. HG Steinheim-Kleinbottwar:

Zieker, Eggers – Eckstein (2), M. König (4), Biebl (1), Handl (1), Schick (1), A. König (1), Gohl (4/3), Hochwimmer, Kellermann (2), Schäfer (1), Beiermeister (4), Arnold (1).