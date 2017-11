Steinheim/Handball Nichts zu verlieren gegen den Aufstiegskandidaten

Denn die „BöSis“ zählen aus Sicht des HG-Trainers zu den Aufstiegskandidaten. „Sie stehen zwar derzeit nur auf dem fünften Platz, aber ich glaube, dass sie da oben bis zum Ende der Saison ein Wort mitreden werden.“ Immerhin stehen ein paar Spielerinnen im Team der HSG, die bereits in der Dritten Liga aktiv waren. „Wir haben sie beim Vorbereitungsturnier in Böblingen gesehen und ich habe ein paar Infos von Trainerkollegen. Sie spielen durch die komplette Mannschaft hindurch ziemlich schnell“, weiß Klaus Bender, will sich aber darüber hinaus gar nicht groß mit dem Gegner beschäftigen. „Das wird sich alles im Laufe des Spiels ergeben.“

Klar ist für denHG-Trainer jedoch eins: „Wir sind in diesem Spiel der Außenseiter, haben nichts zu verlieren. Das ist komplett anders als in den letzten Spielen, in denen wesentlich mehr Druck da war. Die Mädels sollen einfach mit Spaß Handball spielen. Ich möchte nur nicht, dass sie sich abschießen lassen.“ Und unter solchen Voraussetzungen habe sein Team ja schon einige Male für positive Überraschungen gesorgt.