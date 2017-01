Steinheim/Handball Nach Anlaufschwierigkeiten letztlich sicher durchgesetzt

Steinheim - Einen 27:22 (12:10)-Heimsieg feierten die Bezirksliga-Handballerinnen der HG Steinheim-Kleinbottwar am Samstagabend gegen Schlusslicht TV Aldingen. Dabei tat sich das Team von Klaus Bender in der ersten Halbzeit oft schwer mit der Chancenverwertung. Nach sechs Minuten führten die Steinheimerinnen zwar mit 3:0. Die Aldinger kamen aber in der Folge mehrmals bis auf ein Tor heran. Die HG hatte zahlreiche Chancen, doch landeten die Würfe allzu oft neben dem gegnerischen Kasten. In der 21. Minute mussten die Gastgeberinnen dann den Ausfall von Nicole Hegendorf verkraften. Kurz nachdem sie das 7:5 erzielt hatte, zog sie sich bei einem Zweikampf eine Verletzung des Sprunggelenks zu. An ein Weiterspielen war nicht zu denken.