Steinheim/Handball Klarer Außenseiter gegen den Tabellenvierten

Zusätzlich schwierig wird die Situation durch die Knieverletzung von Janine Klinger. Die Rückraumspielerin der HG wurde vergangenes Wochenende in Rottenburg schmerzlich vermisst. Ob sie am Samstag spielen kann, das muss sich noch herausstellen. „Sie will es versuchen. Aber selbst wenn sie grünes Licht gibt, werde ich sie nur einsetzen, wenn ich sehe, dass vielleicht etwas geht. Es kommen noch wichtigere Spiele in den nächsten Wochen“, betont Klaus Bender, der auf jeden Fall auf Merve Bilgin verzichten muss. Sie hat sich eine Schnittwunde an der Hand zugezogen und kann voraussichtlich erst nächste Woche wieder eingreifen. Angeschlagen ist zudem Anja Schäfer. „Sie hat Schulterprobleme, nachdem ihr in Rottenburg eine Gegnerin beim Wurf in den Arm gelangt hat. Auch hier müssen wir noch schauen, ob sie spielen kann“, erklärt der Coach, dem klar ist, „dass für uns jetzt eigentlich jedes Spiel ein Endspiel ist“.