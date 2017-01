Steinheim/Handball Internationales Freundschaftsspiel eröffnet Jubiläumsjahr

Dabei hätten es laut Peter Magg, einem der drei TSG-Vorstände, ruhig etwas mehr Zuschauer sein dürfen, unzufrieden war er mit der Jubiläums-Auftaktveranstaltung aber keineswegs. „Wir sind mit dem Ablauf sehr zufrieden, es hat alles bestens funktioniert“, berichtete er. Sein Dank gelte vor allem Doris Brodbeck, der Kassiererin der TSG-Fußballabteilung, die ihre Kontakte zur SG BBM hatte spielen lassen und damit die Partie in die Wege leitete. „Uns war es wichtig, einfach mal wieder ein solches Spiel in Steinheim auszurichten. Der TSG hat heute wirklich wieder einmal etwas Tolles präsentiert, dazu war es schlichtweg auch ein richtig spannendes Spiel.“

Und ein umkämpftes Spiel, das die Bietigheimer, die aktuell den dritten Platz der 2. Bundesliga belegen, am Ende für sich entschieden. Den besseren Start in die Partie erwischten allerdings die Schweizer Gäste, um ihren hochgewachsenen Spielmacher Jakub Szymanski. Nach sieben Minuten lagen die Berner mit 4:2 in Front. Aber nur eine Minute später war der Ausgleich wieder hergestellt. Der BSV legte nun weiter maximal zwei Tore vor, die SG zog nach. Die Zuschauer mussten sich dabei bis zur 21. Minute gedulden, bis der Kleinbottwarer Lokalmatador Christian Schäfer den Ball erstmals im Schweizer Kasten unterbrachte und zum 10:10 traf. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff sein zweites Tor zur hauchdünnen 15:14-Halbzeitführung der SG. Bis zum 23:23 lagen die Teams dann gleichauf, bevor sich die Bietigheimer langsam aber sicher mit bis zu vier Toren absetzten, bis am Ende ein 31:28 von der Anzeigentafel leuchtete.