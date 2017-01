Steinheim/Handball Im Kampf um den Klassenerhalt wichtigen Sieg verpasst

Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hat Handball-Bezirksligist HG Steinheim-Kleinbottwar am Samstagabend liegenlassen. Gegen den Tabellenvierten TSV Asperg war die Mannschaft von Trainer Simon Friedl dabei sehr gut gestartet, am Ende musste sie sich jedoch knapp geschlagen geben und bleibt somit auf dem vorletzten Platz.

Zu Beginn waren die Steinheimer ein schnelles Tempo gegangen und hatten in den ersten sechs Minuten vier Tore vorgelegt. Alexander Schick und Steffen Eckstein waren dabei jeweils zweimal erfolgreich gewesen. Durch zwei Treffer innerhalb kurzer Zeit verkürzten die Gäste auf 4:2. Nach Robin Kellermanns Treffer zum 5:2 bot sich den Hausherren die Möglichkeit, wieder auf vier Tore davonzuziehen. Sascha Gohl, sonst sicher von der Siebenmeterlinie, war in der siebten Minute aber nicht erfolgreich. HG-Keeper Yannik Zieker parierte auf der anderen Seite gleich zwei Strafwürfe Mitte der ersten Halbzeit, so kamen die Asperger zunächst nicht näher heran. Die Steinheimer Hintermannschaft stand meist sehr sicher. Nach eigenen Toren kassierte die HG allerdings häufig schnelle Gegentreffer, sodass sie sich nicht entscheidend absetzen konnte. Im Gegenteil, mit einem verwandelten Siebenmeter kurz vor der Halbzeit kam der TSV Asperg auf ein Tor auf 10:11 heran. Nach fünf torlosen Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte gingen die Gäste schließlich durch zwei Treffer erstmals in Führung. Den Steinheimern fehlte im Abschluss mitunter das nötige Glück. Mehrmals trafen sie nur den Pfosten. Die Abwehr stand nach wie vor sicher, wiederholt wurden Angriffe der Asperger abgewehrt. Yannik Zieker hielt auch in der zweiten Spielhälfte zwei Siebenmeter und zeigte darüber hinaus weitere Paraden. Zweimal gingen die Gastgeber noch kurzzeitig in Führung. Beim 20:20 drei Minuten vor Schluss war noch alles offen. Danach kassierte die HG jedoch zwei Tore durch Tempogegenstöße und lag anderthalb Minuten vor dem Ende 20:22 zurück. Tobias Arnold brachte sein Team noch einmal auf 21:22 heran. Als der TSV Asperg dann aber das 21:23 erzielte, war die Entscheidung gefallen. Daran änderte auch Arnolds Tor zum 22:23-Endstand Sekunden vor der Schlusssirene nichts mehr.

Damit verpasste es die HG Steinheim-Kleinbottwar, zwei Plätze gutzumachen. „Wir sind sehr gut gestartet, haben uns aber vor allem in der zweiten Halbzeit zu viele Fehler erlaubt“, fasste HG-Coach Simon Friedl zusammen. „In der entscheidenden Phase haben wir nicht genug Druck aufgebaut, mitunter hat der Mut gefehlt, dahin zu gehen, wo es wehtut. Dass wir gegen den Vierten mit einem Tor verloren haben, ist ganz bitter“, meinte Friedl. Denn seine Mannschaft benötigt im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt.

Am kommenden Wochenende ist die HG spielfrei und muss möglicherweise mitansehen, wie die direkte Konkurrenz den Abstand vergrößert. Und in den Wochen darauf wird es ebenfalls nicht einfacher. „Unsere nächsten Gegner stehen weit oben. Da wäre ein Sieg gegen Asperg schon sehr wichtig gewesen“, so Friedl. Übernächste Woche erwartet die HG den Tabellendritten HSG Sulzbach-Murrhardt. HG Steinheim-Kleinbottwar:

Zieker – Eckstein (3), M. König, Biebl (3), Handl, Schick (3), A. König, Gohl (7/3), Hochwimmer, Kellermann (1), Schäfer (3), Beiermeister, Arnold (2).