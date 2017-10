Steinheim/Handball HG-Frauen bestreiten eine richtungsweisende Partie

Steinheim - Es sind keine schönen Momentaufnahmen, die bei den Handball-Landesligateams der HG Steinheim-Kleinbottwar und des TV Rottenburg vorherrschen: Beide gingen in ihren drei Ligaspielen stets als Verlierer vom Platz – beide stehen folglich gemeinsam punktlos am Tabellenende. Am Samstag um 18 Uhr treffen die zwei Mannschaften nun in der Steinheimer Riedhalle aufeinander. Es dürfte eine richtungsweisende Begegnung sein. Und für HG-Trainer Klaus Bender ist klar: „Wir wollen in diesem Spiel die Rote Laterne abgeben.“