Steinheim/Handball Die HG-Frauen möchten sich von unten absetzen

„Das Spiel ist natürlich prädestiniert dafür, um es zu gewinnen“, sagt HG-Co-Trainerin Janine Klinger, die vor der Begegnung guten Mutes ist: „Wir waren in den letzten Spielen ja nicht ganz so schlecht, auch wenn die Ergebnisse am Ende deutlich waren. Wir haben phasenweise wenige technische Fehler gemacht und gut zusammengespielt. Gerade unsere Außen haben wir oft gut freigespielt. Und in der Abwehr sind wir gut gestanden.“ Gegen ein Team aus dem Tabellenkeller sollte es also nicht unmöglich sein, zwei Zähler einzufahren. „Wir dürfen das Spiel deshalb aber keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, sondern müssen ordentlich Gas geben“, so Janine Klinger.

Der HG steht dafür wieder eine breitere Personaldecke zur Verfügung. Anja Schäfer und Anne Schubert sind zurück, auch die zuletzt verletzte Fabienne Zuddas ist seit Montag im Training. Inwieweit sie bereit für einen Einsatz ist, wird sich zeigen. Auch in Abwesenheit vom bis gestern im Urlaub weilenden Trainer Klaus Bender bereitete sich das Team mit einem Testspiel gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter HSG Lauffen-Neipperg jedenfalls intensiv vor.