Steinheim/Handball Das neue Jahr beginnt fast genau so, wie das alte aufgehört hat

Zunächst treffen die Frauen der HG Steinheim-Kleinbottwar

heute Abend um 18 Uhr auf den TV Großsachsenheim. Bereits das Hinspiel in Großsachsenheim gewann die Mannschaft von Trainer Klaus Bender deutlich mit 37:21. „Normalerweise sollte da nichts anbrennen. Aber wir unterschätzen keinen Gegner“, mahnt der Coach sein Team zur Konzentration. Mit der Vorbereitung ist er zufrieden: „Wir haben eineinhalb Wochen komplett pausiert, danach aber schon wieder mit dem Training begonnen, einmal auch am Wochenende.“ Neben der Langzeitverletzten Melanie Bauer, die nach ihrem Kreuzbandriss für den Rest der Saison ausfällt, fehlen auch Fabienne Zuddas (beruflich verhindert) und Ulrike Müller, die privat unterwegs ist. „Dafür ist aber Stefanie Brett zumindest mal einsatzbereit“, sagt Klaus Bender.

Bei den Bezirksliga-Männern der HG Steinheim-Kleinbottwar,

die im Anschluss um 20 Uhr auf den TSV Asperg treffen, ist die Favoritenrolle nicht so eindeutig vergeben. Auf dem Papier sind die Steinheimer als Vorletzter gegen den Vierten eher Außenseiter. Doch im Hinspiel holte man in Asperg zumindest ein 27:27-Unentschieden. Und im letzten Spiel des alten Jahres landete das Team von Trainer Simon Friedl mit dem Sieg gegen die HSG Neckar einen Befreiungsschlag. „Mit dieser Leistung können wir jeden Gegner der Liga schlagen“, glaubt Friedl, der hofft, dass sein Team diesen Schwung ins neue Jahr gerettet hat. „Das Training ist zuletzt auf jeden Fall gut gelaufen. Alle waren an Bord und mit viel Engagement dabei.“ Dennoch stehe man vor einer schweren Aufgabe: „Asperg spielt mit viel Tempo und kämpft bis zum Schluss. Da darf man nie nachlassen“, warnt Simon Friedl.

Ebenfalls Tabellenvorletzter der Bezirksliga sind die Frauen der HSG Marbach/Rielingshausen,

die am Sonntag um 15 Uhr gegen die HSG Strohgäu II antreten. Das Hinspiel war kurioserweise die letzte Partie der Hinrunde, liegt also gerade erst vier Wochen zurück. Da verloren die Schillerstädterinnen mit 19:24, in der heimischen Rielingshäuser Hardtwaldhalle soll es nun möglichst besser laufen.