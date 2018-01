Steinheim/Handball Das Bezirksliga-Derby ist eine klare Angelegenheit

„Unser Sieg ist sehr verdient, ist aber vielleicht drei oder vier Tore zu hoch ausgefallen“, fand Marbachs Trainer Martin Wittlinger. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die das umgesetzt hat, was wir besprochen haben. Für Steinheim ist es natürlich schade. Sie haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, und schaffen es hoffentlich, in die Erfolgsspur zurück zu kommen“, so Wittlinger. HG-Coach Simon Friedl zeigte sich enttäuscht über das deutliche Ergebnis. „In der ersten Halbzeit hatten wir die Möglichkeit mitzuspielen. Nach der Pause hat uns einfach die Kraft gefehlt“, sagte er. „Die Körpersprache war bei uns in der zweiten Hälfte nicht mehr gut. In der Rückzugsbewegung muss mehr kommen. Den Torhütern mache ich keinen Vorwurf, an der Abwehrarbeit müssen wir aber etwas ändern“, so Friedl.