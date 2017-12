Steinheim/Großbottwar Weihnachtsbeleuchtung kostet vor allem Arbeitskraft

In Großbottwar ist der Marktplatz festlich beleuchtet. Hier fallen vor allem die beleuchteten Giebel auch von Privathäusern auf. Was nicht auffällt: Diese Beleuchtung hängt das ganze Jahr über, ist aber nur im Advent und in der Weihnachtszeit in Betrieb, erklärt Bürgermeister Ralf Zimmermann. Auch hier sind die Kosten gering. „1989 wurden erstmals zusammen mit dem Bund der Selbstständigen (BdS) Giebellichterketten angebracht. Damals kostete der Strom 740 D-Mark.“ Heute, wo einige weitere Lichter hinzugekommen sind, dafür aber auf warmweiße LEDs umgerüstet worden ist, beziffert der Rathauschef die Kosten auf „unter 500 Euro.“ Der Hauptaufwand, sagte Zimmermann, sei das Aufstellen, Befestigen und Schmücken der Bäume in den Ortsteilen. In Winzerhausen entfällt jedoch das Aufstellen – hier wurde ein Baum gepflanzt. Die übrigen Bäume seien Spenden der Bürger, erklärte der Schultes. Und den Weihnachtsmann unter der großen Tanne habe ein Waldarbeiter mit der Motorsäge gefertigt.

In Steinheim entfällt der größte finanzielle Aufwand ebenfalls auf das Anbringen und Entfernen des Weihnachtsschmucks. „Zwei Mitarbeiter des Bauhofs sind damit fünf Tage lang beschäftigt“, weiß der Bürgermeister Thomas Winterhalter. Auch am Steinheimer Weihnachtsschmuck haben sich die Selbstständigen im Ort beteiligt. „Wir wollen alle, dass es in der Weihnachtszeit schön aussieht“, so Winterhalter.