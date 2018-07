Steinheim Grillplätze sollen Vandalismus stoppen

Steinheim - Dieter Knapp lebt seit 28 Jahren in Steinheim. Jeder Tag geht der Rentner mit seinem Hund spazieren. Im Sommer stößt er immer wieder auf Unrat in der Landschaft. „Was ich am Sonntagmorgen auf dem Burgberg gesehen habe, war aber absolut am schlimmsten“, erzählt Knapp. Leere Bierflaschen, Grillkohle, Plastikbecher, Zigarettenkippen – ein Sammelsurium von all dem, was offenbar zu einer Grillparty gehört, lag achtlos verstreut am Boden. Von den Verursachern fehlte am Morgen danach natürlich jede Spur. Dieter Knapp geht von einer größeren Gruppe junger Leute aus, wie etwa einer Abi-Feiergesellschaft.