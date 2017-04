Der Steinheimer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einen Knopf an den geplanten Bau von zwei Flüchtlingsunterkünften für je 40 Personen gemacht. Das Gremium diskutierte eine gute Stunde, um am Ende sein Okay zum Standort hinter der Waschwelt zu geben. Daneben soll auch ein Gemeinschaftsbereich entstehen. Allerdings nicht als Neubau, wie es die Verwaltung vorgeschlagen hatte. Die Stadträte befürworteten es, stattdessen das bestehende Vereinsgebäude der Bahnengolfanlage instandzusetzen. Auch in den Kleinbottwarer Stangenwiesen soll eine Unterkunft zur Anschlussunterbringung entstehen. Beide Gebäude sollen in Stahl-Modulbauweise gebaut werden. (Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe.)