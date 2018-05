Steinheim - Ein unbekannter Fahrer hat am Mittwoch Schaden von etwa 3000 Euro an einem Mercedes hinterlassen. Der Wagen war zwischen 17.30 und 19 Uhr in der Höpfigheimer Straße auf einem Parkplatz am Riedstadion abgestellt geworden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte das Auto und suchte daraufhin das Weite. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach unter Telefonnummer 0 71 44 / 90 00.