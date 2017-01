Die Fahrertür und der Kotflügel wurden zerkratzt. Zudem hakte das Verursacherfahrzeug in den Spalt zwischen Kotflügel und Fahrertür ein und riss ein Stück Blech heraus. Der Unfallverursacher machte sich anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/9000, entgegen.