Steinheim Generationenwechsel vor und auf der Bühne

Steinheim - Kostüme, gute Laune und Feierstimmung – die Blau-Weiß-Party ist nicht nur ein Garant für tolle Atmosphäre, sondern auch für gute Musik und ausgefallene Kostüme. Am Samstagabend ging die Traditionsveranstaltung der Jugendfußballabteilung des TSG-Steinheim in die elfte Runde. Wer dabei sein wollte, der musste schnell sein. Die Karten waren zehn Tage vor der Fete ausverkauft. Und das bei nur zwei Vorverkaufsstellen in Steinheim. Generell hatte die Blau-Weiß-Party nie Probleme mit den Besucherzahlen. „Schon im zweiten Jahr waren wir im Ort etabliert und hatten volles Haus“, erinnert sich Jugendleiter Mark Schmidmaier.