Steinheim. Ein böses Erwachen hatte am Dienstag gegen 11 Uhr eine 67 Jahre alte Frau bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Steinbeisstraße in Steinheim. Wie sie an der Kasse feststellen musste, wurde ihr während des Einkaufs der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Die Tasche hatte sie an den Bügel ihres Einkaufswagens gehängt. Mit dem Geldbeutel erbeutete der unbekannte Täter nach Angaben der Polizei nicht nur diverse persönliche Dokumente, sondern auch eine vierstellige Summe an Bargeld. Bemerkt hatte die Frau, dass eine größere Gruppe um ihren Einkaufswagen gestanden war, als sie sich kurz von diesem entfernte. Das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/90 00, sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben.