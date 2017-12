Steinheim Geburtstagskuchen zur Volljährigkeit

Zur Volljährigkeit gab es eine besondere Überraschung. Bei deren Verkündigung streikte allerdings das Mikrofon, was einige Lacher mit sich brachte. Schließlich musste Gundelsweiler den Geburtstagskuchen lautstark ausrufen. Aus zehn Kilogramm Mehl, 90 Eiern und drei Kilo Butter, Zimt, Koriander und reichlich Spitzzucker hatte die Bäckerei Hofmann einen sechs Meter langen Kuchen gebacken. Das mit funkensprühenden Kerzen dekorierte Gebäck wurde von Bürgermeister Thomas Winterhalter und den Stadträten auf den Marktplatz getragen und unter den Gästen verteilt. So gestärkt, konnte der Klassiker von Heinz Rühmann auf der Leinwand dann starten. Dabei erklang auch das eigens für den Film komponierte Lied „Der Frühling liebt das Flötenspiel“, was auch die richtige Antwort im BdS-Preisrätsel gewesen war.