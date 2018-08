Steinheim/Fußball Variables Spiel und interner Konkurrenzkampf

Beim TSG tritt er das Erbe des zum Ligarivalen TSV 1899 Benningen gewechselten Rainer Schreiber an, der das Team in der Vorsaison zur überlegenen Meisterschaft in der Kreisliga B3 und dem sofortigen Wiederaufstieg führte. Als aktiver Spieler trug Adami einst das Trikot des FC Marbach, als Trainer führte er vor einigen Jahren den TV Neckarweihingen in die Bezirksliga, bevor er zuletzt eine Auszeit einlegte. Der 41-Jährige, der wie schon beim TVN wieder Marc Schippert als Co-Trainer an seiner Seite hat, gilt als Coach, der Fußball eher spielen, denn nur arbeiten lassen will. „Ich habe beispielsweise den Anspruch, den Jungs mehr in die Werkzeugkiste mitzugeben, als nur die Viererkette“, sagt er, betont aber auch: „Der Kader gibt letztlich vor, was wir machen können. Aber diesbezüglich haben wir hier einige Spielräume.“ Eine variable Spielweise ist ihm ganz wichtig. „Es wird Spiele und Phasen geben, in denen wir dominant sein werden, vor allem auf unserem großen Rasen im eigenen Stadion. Aber es wird auch Momente geben, in denen wir abwartender agieren und tief verteidigen“, erklärt er.