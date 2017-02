Steinheim/Fußball Oldieturnier mit Klassentreffen-Flair

Im anschließenden kleinen Finale um Platz drei setzte sich der FC Marbach in der regulären Spielzeit dank der guten Vorarbeit von Charly Hayta und den Toren von Lars Kohler und Berat Qerimi mit 2:0 gegen den GSV Pleidelsheim durch. Im emotionsgeladene Finale, das von groben Fouls und zwei Zeitstrafen über technische Raffinessen bis hin zu brachialen Gewaltschüssen und spektakulären Paraden alles bot, standen sich der VfR Großbottwar und der Gastgeber TSG Steinheim gegenüber. Nach drei Minuten legte der VfR vor, bevor Thorsten Lorenz für den TSG in Unterzahl und trotz vorangegangenem Foul mit unfreiwilliger, aber recht spektakulärer Flugrolle ausglich. Dank der guten Vorlage von Mark Hörner musste Gunther Motzer kurze Zeit später immer noch in Unterzahl nur zur 2:1-Führung für den TSG einschieben. Aber der VfR warf noch einmal alles in die Waagschale und schickte nun selbst in Unterzahl den Keeper mit in den Angriff. Eine Taktik die für Verwirrung sorgte und aufging: Per Weitschuss glichen die Großbottwarer zum 2:2-Endstand aus. Auch nach fünfminütiger Verlängerung lagen die Teams beim 3:3 gleichauf. Im Neunmeterschießen hatte der VfR Großbottwar dann mit 4:2 die Nase vorn und durfte den Titelgewinn lautstark bejubeln. „Mit dem VfR haben wir dieses Jahr einen verdienten Sieger“, musste Aleko Vangelis bei der Siegerehrung neidlos anerkennen – bevor die Alten Herren alle zusammen den Abend noch gemeinsam ausklingen ließen.