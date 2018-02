Steinheim/Fußball Gute Karten für den direkten Wiederaufstieg

Festgespielt hat sich in diesem Außenverteidiger Robin Fink. „Im Jahr zuvor spielte er noch kaum eine Rolle, jetzt stand er in jedem Spiel auf dem Platz“, sagt Schreiber. Viel Qualität in den Kader brachten zudem die im Sommer gekommenen Dominik Wels und Dennis Michelfelder. „Letzterer ist einfach ein herausragender Techniker, der Bälle verteilen und unser Spiel steuern kann. Wels ist ein absoluter Teamplayer, der viele Bälle auflegt. Bei ihm freue ich mich auf die Rückrunde, denn er ist nach einer Auszeit inzwischen fitter und damit viel griffiger“, sagt der Coach, der zudem Routinier Marcel Fahr („Unser Prellbock im Angriff. Dem nimmt so leicht keiner den Ball ab.“) und Kapitän Julian Kübler („Er tut der jungen Truppe auch als Typ gut, denn er geht voran.“) als positive Erscheinungen herausstellt.

Die Rückrunde, die für die TSG-Zweite schon am kommenden Sonntag mit dem Nachholspiel beim Tabellenvorletzten MTV Ludwigsburg II beginnt, geht man in personeller Hinsicht unverändert an. Weder Ab- noch Neuzugänge vermelden die Steinheimer, erwähnenswert ist einzig die Tatasche, dass Sven Haller nach langer Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen ist.

Ziel kann nur die Meisterschaft und damit der direkte Wiederaufstieg sein, daran lässt Rainer Schreiber keinen Zweifel: „Was das angeht, liegen wir absolut im Plan. Ich bin ja normalerweise eher derjenige, der tief stapelt, aber letztlich können wir uns nur selbst ein Bein stellen. Wenn wir unsere Leistung abrufen und mit Demut und dem nötigen Respekt an die Aufgaben herangehen, sollte nichts anbrennen“, sieht er den nächsten Wochen zuversichtlich entgegen.