Steinheim/Fußball „Für uns wird hier heute ein Traum wahr“

Mert Aydin ist einer der Jungs, der in der kommenden Runde für den FC Steinheim auflaufen wird. „Momentan spiele ich noch beim FV Oberstenfeld, kann dort aber beruflich bedingt kaum trainieren, was sich natürlich auch in meinen Einsatzzeiten zeigt“, berichtet er und fügt an: „Die Trainingszeiten des FC Steinheim sind besser für mich, aber ich mache das hier auch, um ein Vorbild für die Jüngeren zu sein.“ Zum Beispiel also auch für den 18-jährigen Eren Yesil, der ebenfalls aus Oberstenfeld kommt, und bis zu seinem Ausbildungsbeginn beim TASV Hessigheim gespielt hat. „Das ist mein zweites Training beim FC überhaupt und es sind viele neue Leute, aber irgendwie fühlt es sich jetzt schon an wie eine kleine Familie“, findet er.

„Heute sind wir 19, es sind aber fünf Spieler erkältungsbedingt entschuldigt“, erklärt abschließend der zweite Vorsitzende und bislang einzige und momentan verletzte Keeper des Vereins, Marcelo Barros. „Wir hoffen aber, dass noch mehr Interessierte kommen. Wir freuen uns jedenfalls über jeden, der bei uns vorbeischaut.“