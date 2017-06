Steinheim Für die Kleinen gibt’s beim Sporttag etwas ganz Großes

Angesprochen von „Kinderturnen on Tour“ sind Kinder bis zum Teenageralter. Übersehen können sie das Mobil auf dem Rasen des Riedstadions kaum. „Es ist gut erkennbar durch die riesige Weltkugel in der Mitte“, weiß Beate Missalek. Und eben diese Weltkugel gibt auch schon das Thema vor, den spielerisch und erlebnisreich können die Kinder Teile der Erde kennenlernen. Auf jedem Kontinent begegnen die Jungen und Mädchen einem dort lebenden Tier, das eine ganz besondere motorische Fähigkeit hat. Spielerisch wird zur Nachahmung aufgefordert: hüpfen wie Kängurus in Australien, balancieren wie Katzen . . . Ein Reisepass begleitet die kleinen Entdecker auf der tierisch bewegten Reise durch die mobile Kinderturn-Welt.

„Auf 750 Quadratmetern und mit mehr als 130 Spiel- und Bewegungsgeräten lernen die Kinder so den Spaß an der Bewegung kennen und schulen beinahe en passant ihre motorischen Fähigkeiten“, heißt es seitens des Turnerbunds. „Einfach kommen und mitmachen“, fordert Beate Missalek auf. Die Eltern können den Turnspaß ihrer Kleinen ein stückweit begleiten. „Es gibt aber auch Stationen, da dürfen Große nicht drauf“, schränkt sie ein. „Oder die Eltern ruhen sich neben dem Turnmobil ein bisschen aus“, fügt sie augenzwinkernd hinzu. Schließlich gibt es beim großen Sporttag ja noch jede Menge zu tun.