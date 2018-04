Steinheim Füchse und fehlender Lebensraum reduzieren die Artenvielfalt

Wie schnell sich die Natur ihr Terrain zurückerobert, konnten die Naturfreunde gleich im Anschluss an Denzers musikalische Begrüßung mit dem Jagdhorn sehen. Vom einstigen Weinberg am Parkplatz sind nur die Stäffele übrig geblieben; links und rechts breitet sich Wald aus. An anderen Stellen hat der Eingriff des Menschen zu dauerhaften Veränderungen geführt. Weil Wildschweine und Rehwild keine natürlichen Feinde wie Wolf und Luchs mehr haben, breiten sie sich stark aus und richten Schaden im Wald an. So würden Knospen abgefressen, doch auch das „Fegen“ des Geweihs, das Abscheuern der toten Knochenhaut, schädige die Bäume, erläuterte Schiele bei einer eingezäunten Obstplantage.