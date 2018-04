Steinheim Freibad-Eröffnung steht nichts mehr im Weg

Den formalen Baubeschluss fasste das Gremium nach dem Rundgang durchs Wellarium ohne Aussprache oder Rückfragen im Stehen im Eingangsbereich des Wellariums. Für alle etwas ungewohnt. „Das ist meine erste Sitzung, die ich im Stehen leite“, meinte Bartzsch mit einem Schmunzeln. Dass die Sitzung gerade mal fünf Minuten dauerte, ist aber nicht weiter verwunderlich, denn die Pläne des Architekturbüros waren ja bereits in den Gemeinderäten der Kommunen sowie im GVV intensiv diskutiert worden.

Im März hatten sich beide Gemeinderäte für eine Dachform entschieden, die wie eine Raute aussieht. Durch Bullaugen soll Licht einfallen. Fachwerkträger werden schräg über das Gebäude hinweg laufen – was zur Folge hat, dass es scheint, als schwebe das Dach über dem Gebäude. In dem ersten Bauabschnitt werden die Gebäude um den Eingangsbereich herum abgerissen und neu gebaut, in einem zweiten Bauabschnitt im darauffolgenden Winter ist dann die Umgestaltung des Sanitärtraktes und der Umkleiden an der Reihe. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich nach aktueller Schätzung auf 3,18 Millionen Euro. Steinheim hat davon zwei Drittel zu tragen, Murr den Rest. „Ich hoffe, dass wir einigermaßen vernünftige Preise erhalten“, so Bartzsch am Donnerstag.

Was den zweiten Bauabschnitt, also die Erneuerung der Umkleiden angeht, so sollen die Wellarium-Gäste in dieser Saison bewusst einbezogen werden. Im Eingangsbereich hängen Infos über die Sanierung im Schaukasten und in einem Briefkasten können Ideen und Rückmeldungen eingeworfen werden, informierte Bartzsch.

Bereits erneuert worden sind die Stühle im Gastrobereich. Die alten Rattansitze hatten den Geist aufgegeben, erklärte der GVV-Vorsitzende. „Es gab teilweise große Risse, was nicht sehr angenehm ist, wenn man in Badebekleidung drauf sitzt.“ Die alten Tische habe man noch gelassen. Nach dem ersten Bauabschnitt werden sie dann aber auch erneuert. „Dann wissen wir, wie groß der Bedarf ist.“

Neu sind zudem die Liegen um die Becken herum. Statt weiß peppen sie das Erscheinungsbild des Freibades jetzt in Blau auf. Apropos Liegen. Die 30 Pfandliegen, betonte Katrin Schulze, werden gut angenommen. „Wenn schönes Wetter ist, sind die morgens oft schon um 9 Uhr alle weg.“ Zufrieden ist das Wellarium-Team auch mit dem neuen Traktor, wusste Torsten Bartzsch zu berichten. Allerdings ist er von der Höhe her zu groß, sodass er nicht in die Garage passt. Deshalb werde man eine weitere Fertiggarage anschaffen.

In der Technikabteilung wurden die Korrossionsschutzanlagen der alten Filter erneuert und die Kaltwasserverteilung neu geregelt. Weniger erfreulich ist hingegen die Schadensbilanz bei den Fliesen. „Der Winter war ziemlich feucht und dann kam der Frost“, so Schulze. In allen Becken mussten Fliesen ersetzt werden. Summa summarum kostete das mehr als 40 000 Euro. Was bedeutet, dass man sich perspektivisch auch mit dem Thema Beckensanierung befassen müsse, so Bartzsch. „30 000 bis 40 000 Euro jeden Winter – das sind ordentliche Summen, die wir da investieren.“