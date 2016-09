Ein Streit unter Flüchtlingen hat in der Unterkunft in der Steinheimer Brühlstraße in der Nacht auf Freitag mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Zunächst stritt sich ein alkoholisierter 32-jähriger Bewohner mit zwei weiteren im Alter von 20 und 24 Jahren.

Nachdem der Streit beigelegt war, beschädigte der 32-Jährige die Glasscheibe einer Zimmertür und verletzte sich. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein 27-Jähriger, der sich ebenfalls leicht an den Glasscherben verletzt hatte, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 32-Jährige fing nach seiner Rückkehr erneut mit seinen Kontrahenten Streit an. Im Bereich der Einfahrt soll er gegen 1.30 Uhr mit einem Stuhl versucht haben, die jungen Männer zu schlagen. Ein 23-Jähriger, der zwischen die Streithähne gegangen war, wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungsdienst bracht ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.