Steinheim Fasnet, Fasching, Karneval: der Hexa-Ball ist wieder da

Doch es geht nicht nur auf der Bühne rund. Auch die Gäste dürfen und sollen das Tanzbein schwingen und ausgelassen zur Musik schwofen. Diese kommt wieder von der „Hausband“ des Steinheimer Fasnetsvereins, zu der einige Mitglieder der Bands Purple Sun und Campus gehören. Sie werden zwischendurch immer wieder zu kürzeren Tanzrunden aufspielen. Nach Beendigung des Programms auf der Bühne, gegen 23 Uhr, steht dann „Party“ auf dem Programm. Die Steinheimer Gloschd’r Hexa sind bereits weitestgehend fertig mit den Vorbereitungen für ihren Hexa-Ball und „wir sind natürlich aufgeregt und freuen uns“, so Dany Arnold. Dem Motto der diesjährigen fünften Jahreszeit „eine Fasnet – viele Freunde“ werde man bei der großen Veranstaltung am Samstag auf jeden Fall wieder gerecht. „Alle Freunde sind am Samstag bei uns“, sagt der Vorsitzende des Vereins. Alle Freunde? Nun ja, eher viele Freunde. Denn alle passen schlichtweg nicht in die Blankensteinhalle. Schon vor zwei Jahren hatte es geheißen, dass der Hexa-Ball letztmals dort stattfinden würde, weil die alte und marode Halle bald abgerissen wird und einem Neubau weicht. Passiert sei leider nichts, bedauert Dany Arnold. Denn die Blankensteinhalle sei so klein, dass er dieses Jahr schon wieder rund 200 Leuten aus Gastvereinen absagen musste, die gern gekommen wären. Doch schon immer ist es Tradition, dass das Publikum aus Gastvereinen und „normalen“ Gästen besteht. Letztere können noch Eintrittskarten ordern.