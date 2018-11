Steinheim Falschfahrer auf der A81 unterwegs

Der 25-Jährige hatte sich gegen 20 Uhr wohl alkoholisiert ans Steuer eines Kleintransporters gesetzt. Nach einem Stopp auf dem Parkplatz „Kälbling“ fuhr er in entgegengesetzter Richtung auf die Autobahn auf. Er befand sich auf dem rechten Fahrstreifen der Fahrtrichtung Würzburg und fuhr in entgegengesetzter Richtung. Um eine Kollision mit dem Kleintransporter zu vermeiden, mussten ihm mehrere entgegenkommende Autofahrer ausweichen. Nach circa 250 Metern hielt der 25-Jährige an, da ihm ein Kleintransporter entgegenkam, an dessen Steuer ein 48-Jähriger saß. Als der 25-Jährige daraufhin versuchte, das Auto des 48-Jährigen zu passieren, stieg der mutige Mann kurzerhand aus, blockierte ihn, nahm dem Falschfahrer die Autoschlüssel ab und informierte die Polizei, die die Fahrspur kurzzeitig sperrte.