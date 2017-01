Steinheim

Es geht wieder los. An diesem Sonntag, 29. Januar, steht der erste Trainingslauf im Rahmen des Bottwartal-Marathons an. Start und Ziel ist wie schon im vergangenen Jahr um 9.30 Uhr der Steppi in Steinheim, wo auch beim diesjährigen Bottwartal-Marathon der Start sein wird. Gelaufen wird in fünf verschiedenen Tempogruppen ein Zehn- beziehungsweise Sieben-Kilometer-Rundkurs. Die Strecke führt für alle Gruppen von Steinheim auf dem Radweg über Kleinbottwar zum Wendepunkt vor Großbottwar und dann rund um den Wehrbachsee zurück in die Urmenschstadt. Abkürzungen sind jederzeit möglich. Das jeweilige Tempo wird von Laufguides vorgegeben, wobei die schnellste Gruppe circa fünf Minuten/Kilometer und die langsamste circa sieben Minuten/Kilometer laufen wird. Nach dem Ziel werden die Läufer wie gewohnt mit Verpflegung versorgt. (red) Foto: Archiv (avanti)