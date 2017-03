Steinheim Erlöse aus der Weihnachstombola gehen an einen guten Zweck

Die Mittel aus „Bürger helfen Bürgern“ werden vom Sozialamt der Urmenschstadt an Bürger verteilt, die in Not geraten sind oder die sich wichtige Dinge des Alltags nicht leisten können. Dass das den Azubis am Herzen liegt, zeigt schon, wie viel Arbeit Svenja Veldhoen, Fabian Sackmann, Cem Agircan, Vivian Bittner und Christina Kirsch in das Projekt gesteckt haben. „Die Idee hatte zwar unser Ausbilder“, erzählt Svenja Veldhoen: „Umgesetzt haben wir aber alles im Alleingang.“ Das habe schon beim Kontaktieren der Lieferanten, die die Preise gestiftet haben, angefangen. Aber auch das Verpacken der Gewinne sowie die Tombola selbst und die Moderation der Auslosung haben die Azubis übernommen.