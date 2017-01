Steinheim Endlich wieder zurück im Alltag

Das strengt schon jeden gesunden Jugendlichen an. Doch Celine ist nicht gesund. Im April 2015 wurde bei der Steinheimerin eine seltene Form der Leukämie, eine akute lymphoblastische Leukämie, diagnostiziert. Kurz darauf dann der nächste Schlag. Celine hat einen Gendefekt: das Philadelphia-Chromosom. Eine extrem riskante Kombination, durch die die damals 13-Jährige in die Hochrisikogruppe der an Leukämie Erkrankten rutscht. Es folgen unzählige Klinikaufenthalte und Therapien. Am 23. Dezember 2015 bekommt Celine die letzte Bestrahlung. Im Februar wird auch noch ein Thrombus im Herz diagnostiziert. Seitdem muss sich der Teenager jeden Morgen und jeden Abend spritzen. Am 28. April 2016 wurde der letzte Chemozyklus beendet.

Die Klinik-Biografie der jungen, tapferen Frau ist dennoch nicht zu Ende: Alle zwölf Wochen wird ihr Knochenmark entnommen, um sicherzustellen, dass der Krebs nicht zurückgekehrt ist. Alle zwei Wochen muss Celine zur Blutentnahme. Das Blutbild ist die Basis für die Dosierung der oralen Zytostatika, die sie zusätzlich zu einem Antibiotikum und einem Studienmedikament gegen den Gendefekt nach wie vor jeden Abend nehmen muss. „Danach ist mir immer schlecht“, erzählt die 15-Jährige. „Es fängt mit einem Grummeln im Bauch an, dann bekomme ich schlecht Luft. Wenn ich es morgens nehmen würde, könnte ich nicht in die Schule.“

Und sie geht gern in die Schule. Auch während der langen Auszeit hat die 15-Jährige diszipliniert gebüffelt – mit Lehrern an der Klinik oder daheim. „In den Hauptfächern hat sie Unterricht bekommen, die Nebenfächer hat sie selbst gelernt”, berichte Mama Silke Wissmann. Trotz der Freude, durch den Schulbeginn wieder ein Stück Normalität zurückzubekommen, hatte Celine im Juni Bammel vor den ersten Tagen an der Schule. „Ich hatte Angst, dass ich den Anschluss nicht schaffe, weil ich doch zu viel versäumt hab’, ich hatte aber auch Angst, es körperlich nicht zu schaffen”, erzählt sie.

Auch der Gedanke, den schweren Schulranzen die Treppen im Schulgebäude nicht hinauftragen zu können, oder die Mitschüler könnten blöd auf ihre Haare reagieren, die nach der Chemo erst spärlich sprießten, trieb den Teenager um. „Ich wusste aber auch, dass im Grunde keiner von mir Unmögliches erwartet – und meine Mitschüler trugen den Ranzen, wenn ich es nicht konnte“, erinnert sie sich. Der Anschluss an die Fächer gelang problemlos. Außer in Chemie. „Da war ich anfangs richtig hinterher“, sagt die Zehntklässlerin und schmunzelt. „Mein Nachbar ist Chemielehrer. Er hat sich ein paar Stunden mit mir zusammengesetzt und mir den Stoff eingetrichtert. Das hat funktioniert.“

Nur den Sportunterricht muss die Steinheimerin noch sausen lassen. Zu ihrem großen Leidwesen. Denn bevor bei Celine der Krebs diagnostiziert wurde, betrieb sie aktiv Judo und Karate. Bewegung und Sport sind ihr immer wichtig gewesen. Auch aus der Familien-Reha, die die Wissmanns im Mai auf Sylt machten, sind ihr die sportlichen Aktivitäten und das Aufbautraining in guter Erinnerung. „Da bin ich richtig fit gemacht worden“, ist Celine dankbar. An Ostern war die Steinheimerin noch so schwach, dass sie im Rollstuhl saß, und auch am Anfang der Reha schaffte sie kaum die zehn Minuten zum Strand. Am Ende konnte sie sogar zwei Stunden am Strand spazieren gehen.

Neben dem Sport haben alle vier Familienmitglieder die Gemeinschaft und den Austausch mit anderen als befreiend und heilend erlebt. Celines elfjähriger Bruder Noah konnte eine Geschwistertherapie machen. „Er war acht Monate lang jeden Tag nach der Schule bei anderen Bekannten, weil ich in der Klinik war und mein Mann arbeiten musste. Das kann sich keiner vorstellen, was das mit einem macht. Wir konnten auf Sylt alle das Erlebte psychisch aufarbeiten und Kraft tanken“, berichtet Silke Wissmann. Kraft, die die Familie heute noch braucht.

Denn geheilt ist Celine noch nicht. „Davon spricht man erst nach fünf krebsfreien Jahren.“ Und Schicksalsschläge hat die 15-Jährige weiter zu verkraften. Von vier Freundinnen musste sie sich in diesem Jahr verabschieden. Alle lernte sie auf der onkologischen Abteilung im Krankenhaus kennen. Erst vor wenigen Wochen auch Meike, die zu ihrer engsten Vertrauten geworden war. Und als ob es noch nicht genug wäre, wurde Silke Wissmann Ende November auf der L 1100 in einen schweren Unfall verwickelt. „Ich kam aus dem Bergkeltertunnel, als ein Porsche frontal auf das vor mir fahrende Auto prallte und neben mir auf dem Dach liegenblieb.”

Doch es gibt auch schöne Momente. Vor kurzem wurde Celine zum ersten Mal Patentante von Silas, einem kleinen Wonneproppen, den sie bei der Taufe in ihren Armen halten durfte. Auch die drei Tage London, die die Steinheimerin von dem Verein Sternentraum geschenkt bekam, haben ihr und ihrer Mama gutgetan. Nicht zu vergessen die Freude auf zwei bevorstehende Auslandsaufenthalte, zu denen der Arzt sein Okay gegeben hat. In den Osterferien macht die Schülerin der Internationalen Klasse einen Austausch in die amerikanische Partnerstadt Marbachs, Washington in Missouri, und in den Pfingstferien einen Austausch nach China.

Mit dem bevorstehenden Trubel um Silvester kann die 15-Jährige übrigens nichts anfangen. „Ich weiß nicht, was an dem Abend so besonderes sein soll. Es kommt eh immer alles anders“, sagt sie in einer Mischung aus Resignation und gesundem Realismus.

Eines haben die Wissmanns sich aber vorgenommen, fügt die Mama an. „Wir wollen nicht mehr so viel planen und mehr Zeit für uns haben und sie nutzen. Das Jahr 2016 war besser als 2015, jetzt hoffen wir, dass 2017 noch besser wird.“