Steinheim Eine Schule zeigt sich und manche Neuerungen

Freilich strahlen an so einem Tag die Hallen in besonderem Glanz. Plakate mit „Candy Bar“ und „Café Kästner“ laden zum gemütlichen Zusammensitzen schon in der Aula ein. Eine Bühne lässt vermuten, hier gibt es was zusehen. Und auf zahlreichen Schautafeln gibt es Infos und Ergebnisse des Schullebens, eigens von den Schülern gestaltet. Ebenso in den Klassenzimmern präsentiert sich der Schulalltag. Für den Schulüberblick werden zwei Schulhausführungen angeboten. Laumann erläutert während mehrerer Vorträge seine „leistungsstarke Schule“ und die Neuerungen in diesem Schuljahr. Er und seine Kollegen sind zudem überall präsent, um potenziellen Schülern und den Eltern Fragen zu beantworten.

Auch die Schüler haben sich Mühe gegeben, den Schulalltag originell darzustellen. „Wie man durch eine Postkarte steigt . . .“ präsentiert Mathematik zum Anfassen. Oder das Fach Französisch wird mit Chanson-Beiträgen schmackhaft gemacht. Eine „Märchenhafte Talkshow“ gibt es als Theaterstück zu sehen. Ein Schaukochen stellt das neue Fach AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) vor. Über das neue flexible Ganztageskonzept kann man sich ebenso informieren, wie über zahlreiche Projekte, wie beispielsweise „Das Jahrbuch der EKRS“, den Schulsanitätsdienst oder Präventionsprogramme.