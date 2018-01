Steinheim Eine saubere und leise Stadtreinigung

An dem neuen Gefährt schätzt Wolf den guten Anzug – „der hat ordentlich Drehmoment“ – aber auch die Wendigkeit. Aufgrund der geringen Breite kommt das vierrädrige Gefährt auch auf Feld- und Radwegen und in engen Gassen gut voran. Mit der maximalen Reichweite von 120 Kilometern bietet die moderne Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie genügend Power, ergänzt Ulli Funck von der Höpfigheimer Firma HEN einige technische Details.

Einen großen Vorteil bietet der Elektroantrieb bei den notwendigen Starts und Stopps. „Bei einem Diesel läuft der Motor dann halt weiter“, so Wolf. Wenn die Mitarbeiter des Bauhofs künftig die Mülleimer leeren, bleibt das Wägelchen brav stehen und man hört und riecht nichts.

Weniger erfreut ist Bürgermeister Winterhalter von der derzeitigen Förderpolitik. „Wir hätten einen Zuschuss nur dann bekommen, wenn wir einen Luftreinhalteplan hätten. Den haben wir nicht bekommen, weil im Jahr 2015 und nicht letztes Jahr die Schadstoffwerte gemessen haben.“ Nun laufen die Messungen wieder und man hoffe, dass man in der Behördenlogik den richtigen Weg finde, um künftig mehr Unterstützung zu bekommen.

Immerhin habe man einen Zuschuss aus dem Bundesförderprogramm für die Ladeinfrastruktur für vier Schnellladestationen bis 100 Kilowatt Leistung bekommen. Solange wird der „Goupil“ in der Bauhof-Garage mit Öko-Strom geladen, erklärt Wolf. „Die Batterie ist über Nacht voll und reicht uns für das, was wir am Tag fahren, vollkommen aus.“