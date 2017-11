Steinheim Eine Asylunterkunft – allerdings nur für die Hinterhand

Im Moment will der Bürgermeister den Ball aber bewusst flach halten. „Wir bekommen die uns zugewiesenen Menschen unter“, betont er. „Aber sollten sich die Zahlen aus unserer Sicht verschlechtern – also erhöhen – brauchen wir etwas in der Hinterhand.“

Und das könnte eben das Bahnhofsgebäude, ein Vereinshaus mit Kiosk, sein. Die Vereine könne man dann „auf andere Räume verteilen. Das bekommen wir hin“, so der Steinheimer Rathauschef. Nach einem Umbau im Inneren des Gebäudes könnten dort rund 25 Leute unterkommen. „Aber wir hoffen, dass dieser Umbau nicht stattfinden muss. Die Nutzungsänderung dient erst einmal nur dafür, dass wir im Notfall nicht erst noch in den Planungs- und Genehmigungsprozess einsteigen müssen, weil wir unter Zeitdruck stehen. Wir wollen nicht noch einmal in eine so brenzlige Lage kommen, wie wir es vergangenes Jahr waren.“