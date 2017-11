Einen Schaden von rund 400 Euro hat laut Polizei ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Freitag eine Praxis in der Bahnhofstraße in Steinheim heimsuchte. Über ein gekipptes Fenster gelangte der Einbrecher in die Praxis, die er dann durchsuchte. Zudem hebelte er eine Kasse auf und entnahm das darin enthaltene Bargeld. Ebenso ließ er ein Trinkgeldschwein mitgehen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine dreistellige Summe belaufen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steinheim, Telefon 0 71 44 / 82 30 60, in Verbindung zu setzen.