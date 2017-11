Steinheim - Bislang Unbekannte versuchten am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17.55 Uhr in ein Wohnhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Steinheim einzubrechen. Zunächst machten sie sich an verschiedenen Fenstern und an einer Terrassentür mit Hebelwerkzeugen zu schaffen. Als diese Aufbruchsversuche allesamt misslangen, warfen sie kurzerhand einen Kieselstein aus dem Garten durch das Küchenfenster. Mutmaßlich, weil sie von den nach Hause kommenden Bewohnern gestört wurden, machten sie sich in der Folge aus dem Staub, ohne das Haus betreten zu haben. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Steinheim entgegen unter Tel. 07144/82306-0, entgegen.