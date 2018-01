Steinheim Ein unvergesslicher und spaßiger Abend

Steinheim - Steinheim

In das neue Jahr 2018 wollte die Frauengruppe des Kreuzbunds Steinheim (Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige) gleich mit einem kulinarischen und kulturellen Highlight starten. Deswegen trafen sich insgesamt 14 Frauen nachmittags am 9. Januar am Franziskushaus in Steinheim, um in Fahrgemeinschaften in Richtung Ludwigburg zu starten.