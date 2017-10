Steinheim Ein „unerträgliches Instrument“ begeistert

Steinheim - Ein Konzert ohne Kontrabass? Für viele unvorstellbar, liefert er doch das klangliche Fundament. Ein Konzert nur mit Kontrabass? Für viele ebenso unvorstellbar, und doch wurde es am Freitagabend im Klostermuseum in Steinheim Wirklichkeit – und begeisterte die rund 40 Besucher. „Das war wirklich außergewöhnlich“, sagte etwa Sonja Hähnlen. „Man kennt das Instrument ja sonst nur als Kontrapunktbegleitung.“ Ihr Mann Volker ergänzte: „Ja, das war ein ganz fremdes Einsatzgebiet und wegen der schnellen Läufe über große Distanzen auch unheimlich schwer zu spielen.“ Das war auch an den Schweißperlen zu sehen, die dem Bassisten Gerhard Ziegler schon während des Konzerts auf der Stirn standen. Länger als eine Stunde sei das nicht durchzuhalten, sagte er nach dem Konzert: „Jetzt muss sich erst einmal mein Rücken erholen.“