Steinheim Ein neues Jugendhaus hat Priorität

Angesichts der Aufgaben, die vor der Stadt stehen, kann es sicher auch nicht schaden, wenn alle an einem Strang ziehen. So wurde am Freitag unter anderem über die angespannte Hallensituation gesprochen. Man habe den Räten den aktuellen Stand der Dinge präsentiert, sagt Thomas Winterhalter. Es lägen auch schon Gutachten auf dem Tisch, beispielsweise zur Riedhalle. „Der Tenor war, dass wir so weiterarbeiten können, wie wir uns das vorstellen. Dafür gab es eine breite Zustimmung aus dem Gemeinderat.“ Was das konkret bedeutet und welche Schritte in Sachen Hallen als Nächstes auf der Agenda stehen, werde offiziell im Gremium vorgestellt. Denn Beschlüsse, betont Thomas Winterhalter, würden im Rahmen einer Klausur keine getroffen.

Das gilt auch fürs Thema Jugendhaus, das am Freitag ebenfalls angeschnitten wurde. Es sei dabei auch über die aktuelle Situation gesprochen worden, erklärt der Bürgermeister. Andere Parteien in dem Gebäude am alten Bahnhof hatten die aus ihrer Sicht haltlosen Zustände rund um die Einrichtung angeprangert (wir berichteten). „Das Jugendhaus stand aber so oder so auf der Agenda“, betont Thomas Winterhalter. Schließlich laufe der Mietvertrag Ende 2018 aus. Bis dahin solle ein Neubau stehen. Der Grundsatzbeschluss dazu solle in der Sitzung des Gemeinderats am kommenden Dienstag gefasst werden. Der Zeitplan sehe vor, das Votum zum Bau noch 2017 zu treffen. „In der Klausurtagung bestand Einigkeit über diese Zeitschiene“, sagt Winterhalter. Er macht zugleich deutlich, dass dieses Projekt gegenüber der Hallenfrage noch Priorität genieße – weil wegen des auslaufenden Vertrags eben Druck herrsche und der Fahrplan vorgegeben sei.