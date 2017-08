Steinheim Ein kleines Genussfestival zum Abschluss des Jubeljahres

Seit zwei Jahren sind die Verantwortlichen im TSG schon am überlegen und planen. „Wir wollten im Jubiläumsjahr etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen und haben anfangs an ein Open-Air-Konzert, ein Open-Air-Kino oder eben ein Weindorf gedacht“, erzählt Klaus Brodbeck, Beisitzer im 125 Jahre jungen Verein und Mitglied im Festausschuss. Am Ende machte die Idee des Weindorfes das Rennen. „So etwas gab es bei uns noch nie“, begründet Brodbeck, bei dem gemeinsam mit Michael Bokelmann die Fäden für das Sonderevent am 8. und 9. September zusammen laufen.

Zwölf Weinmacher sind angefragt worden – sechs sind jetzt mit im Boot. „Alle aus Steinheim, beziehungsweise alle mit einem Steinheimer Bezug“, erklärt Brodbeck. Um aus dem Weindorf ein unvergessliches Event zu machen, hat der TSG Gläser mit Logo anfertigen lassen. Zwei Euro kostet das Glas. Einmal erworben kann man sich damit durch das Angebot an den Ständen probieren und es am Ende dann als Andenken mit nach Hause nehmen.